Explosão em Tui junto à fronteira com Valença causa “danos e incêndios”

Uma explosão numa fábrica de pirotecnia na localidade Guilharei, em Tui, Galiza, junto à fronteira portuguesa de Valença, provocou esta quarta-feira “danos e incêndios em habitações situadas nas proximidades”, disse à Lusa fonte da proteção civil. Segundo a fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, às 15h26 foram acionados os bombeiros voluntários de Valença, no total de 13 operacionais e cinco viaturas para apoio aos meios espanhóis que se encontram no terreno.

A mesma fonte adiantou que a explosão foi “bastante forte”, sendo ainda desconhecida a existência de vítimas.

