Ferroviários fazem greve a 4 de junho contra agente único nos comboios

Os trabalhadores ferroviários da CP, Medway e Takargo vão estar em greve no dia 4 de junho contra a possibilidade de circulação de comboios com um único agente, foi esta quarta-feira divulgado pelos sindicatos subscritores do pré-aviso.

“A circulação de comboios só com um agente põe em causa a segurança ferroviária — trabalhadores, utentes e mercadorias — e, por isso, é preciso que não subsistam dúvidas no Regulamento Geral de Segurança (RGS)”, afirmaram os representantes dos trabalhadores numa nota de imprensa. Os ferroviários contestam que sejam feitas alterações ao RGS com o objetivo de reduzir custos operacionais.

