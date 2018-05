Jornalista Fernando Correia vai ser porta-voz de Bruno de Carvalho

Fernando Correia vai ser porta-voz de Bruno de Carvalho, integrando assim a estrutura de comunicação do clube. O jornalista de 82 anos, que entrou na Emissora Nacional em 1958, já assumia funções de comentador na Sporting TV, assume funções no dia 28 de maio e vai reportar diretamente ao Diretor de Comunicação, Nuno Saraiva. Em comunicado, o Sporting explica que esta decisão tem como finalidade permitir que Bruno de Carvalho “se dedique ainda mais às suas funções executivas e institucionais”.

O comunicado na íntegra:

O Sporting Clube de Portugal informa que o jornalista Fernando Correia passa a integrar a estrutura de comunicação do Clube, reportando ao Director de Comunicação, a partir da próxima segunda-feira, dia 28 de Maio.

Com vasta experiência no panorama audiovisual, Fernando Correia vai desempenhar as funções de porta-voz do Presidente do Conselho Directivo do Sporting CP e Presidente do Conselho de Administração da Sporting SAD, permitindo assim que o Presidente se dedique ainda mais às suas funções executivas e institucionais.

O Sporting CP deseja a Fernando Correia as maiores felicidades profissionais e pessoais.

Continuar a ler