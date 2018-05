Nara Almeida partilhou a luta contra o cancro no Instagram – até ao último post

Nara Almeida, a jovem que documentou a luta contra um cancro através do Instagram, morreu na segunda-feira aos 24 anos. A notícia está a comover os mais de quatro milhões de seguidores que acompanhavam os seus tratamentos com a expetativa de que a jovem pudesse recuperar.

A influencer brasileira acabou por morrer no hospital de São Paulo, na segunda-feira, depois de dez meses de uma batalha pública contra um cancro no estômago, que não deu tréguas e se alastrou a outros órgãos. A notícia foi dada pelo namorado e modelo, Pedro Rocha, também através do Instagram.

“Infelizmente, a Nara morreu na noite passada, depois de tanta luta a minha vontade era tê-la para sempre, mas ela merecia descansar. A sua morte deixa um vazio enorme no meu coração”, escreveu o modelo.

Foi em agosto de 2017 que a jovem descobriu a doença e, desde aí, partilhava com os seus seguidores cada detalhe dos tratamentos a que era submetida. Durante mais de dez meses mostrou os momentos em que foi internada no hospital, as visitas que recebia dos amigos e o apoio que o namorado lhe dava, mostrando sempre uma vontade enorme de vencer a doença.

Será sempre a minha inspiração, que me vai fazer ver o mundo de uma melhor maneira. Tenho a certeza de que ela vai continuar a transmitir a sua força a muita gente, porque esse era o objetivo dela”, acrescentou o namorado na publicação que partilhou.

A jovem sempre confiou na recuperação e também os médicos estavam otimistas quanto à evolução de Nara Almeida, contudo, acabou por falecer na segunda-feira, depois de dez meses de luta. Segundo o jornal El País, a família autorizou a doação das córneas da jovem. A última publicação com a notícia já soma quase dois milhões de likes.

Sempre ???? A post shared by Nara Almeida (@almeidanara) on Jan 16, 2018 at 10:40am PST

Continuar a ler