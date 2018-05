Parabéns pelos 4 anos, Observador!

No dia 17 de maio, o Observador juntou mais de uma centena de convidados no Petit Palais, by Olivier, em Lisboa, para festejar quatro anos de vida e o lançamento da revista de aniversário.

Mas as novidades não ficaram por aqui. Houve espaço para parabenizar o Observador Premium, o serviço de subscrições que começou este mês, o lançamento da MAGG e anunciar um novo projecto, o Co Lab.

António Carrapatoso, presidente do Conselho de Administração, Rudolf Gruner, director-geral do Observador e Ricardo Martins Pereira, Publisher da MAGG, foram os anfitriões da festa que reuniu colaboradores, anunciantes e agências de meios e publicidade.

Veja as fotos do ambiente de festa e dos presentes.

Continuar a ler