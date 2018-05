Raphinha confirmado como reforço do Sporting e com cláusula de 60 milhões

O Sporting confirmou esta quarta-feira a contratação do extremo brasileiro Raphinha ao Vitória de Guimarães. O jogador assinou um contrato válido por quatro anos –até 2022 — e fica com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Raphinha chega a Alvalade depois de duas épocas e meia ao serviço dos vimaranenses, onde chegou proveniente do Avaí, do Brasil, em 2016.

Na temporada passada, o extremo brasileiro participou em 43 jogos pelo Vitória de Guimarães — num total de 3672 minutos –, apontando 18 golos. Raphinha é a segunda aquisição anunciada esta quarta-feira pelo Sporting, que já tinha confirmado a contratação do defesa central brasileiro Marcelo ao Rio Ave.

O #SportingCP informa que chegou a acordo com o @VitoriaSC1922 para a transferência do jogador Raphinha. O atleta assinou um contrato válido até 30 de Junho de 2022, ficando com uma cláusula de rescisão fixada nos 60 milhões de euros. #BemVindoRaphinha pic.twitter.com/3CFYVwXB6l — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) May 23, 2018

Continuar a ler