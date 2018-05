Rock in Rio. Bruno Mars, Katy Perry e Muse atuam às 23h, Anitta e Xutos e Pontapés às 19h45

Foram revelados esta quarta-feira os horários de atuações da próxima edição do festival de música Rock in Rio Lisboa. Nos quatro dias de festival (sábado e domingo, 23 e 24 de junho e sexta e sábado, 29 e 30) os concertos no palco mundo, por onde passarão estrelas pop nacionais e internacionais, começam às 18h e vão terminar por volta da 1h.

James (dia 29), Hailee Stenfeld (dia 30) e os portugueses Diogo Piçarra e Agir (respetivamente dias 23 e 24) ficaram com honras de abertura do palco mundo nesta edição do festival. Seguem-se concertos da banda de pop-rock Muse (dia 23, às 23h), da brasileira Anitta, de Demi Lovato e do rei do funk-pop Bruno Mars (os três no domingo, dia 24, respetivamente às 19h45, 21h15 e 23h).

Também os Xutos & Pontapés (dia 29 às 19h45), presentes todos os anos no festival mas nesta edição pela primeira vez sem o falecido guitarrista Zé Pedro, os The Killers e The Chemichal Brothers (também dia 29, respetivamente às 21h15 e 23h), a brasileira Ivete Sangalo, a norte-americana Jessie J e a britânica Katy Perry (no último dia, sábado, 30, respetivamente às 19h45, 21h15 e 23h) vão atuar no palco Mundo.

A festa prosseguirá depois no palco Music Valley, com DJ Vibe (sábado, 23), DJ Kamala (domingo, 24), a festa Revenge of the 90’s (sexta-feira, 29) e Vintage Culture (sábado, 30). Por esse palco passarão, antes, os músicos Manel Cruz (dia 29, às 17h), Blaya (sábado, 30, às 17h), Capitão Fausto (sexta-feira, 29, às 19h), Carlão (dia 30, às 19h), HMB (domingo, 24, às 19h), Carolina Deslandes (sábado, 23, às 19h), Dillaz (domingo, 24, às 22h20) e Mishlawi (dia 24, à meia-noite), entre outros.

No palco EDP Street África, destacam-se os concertos de Kimi Djabaté (dia 23, às 15h15), Bonga (no mesmo dia mas umas horas depois, às 19h), do rapper Karlon (domingo, 24, às 15h15), Selma Uamusse e Paulo Flores (ambos no último dia de festival, respetivamente às 15h15 e 19h).

