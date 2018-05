Sporting. Equipa técnica foi vigiada já depois das agressões em Alcochete

As ameaças e pressão sobre jogadores e equipa técnica do Sporting terão continuado já depois do violento ataque na Academia de Alcochete na passada semana. De acordo com depoimentos registados pela GNR, já depois da deteção de 23 suspeitos dessas agressões, houve pelo menos dois elementos da equipa técnica do clube de Alvalade que foram ameaçados por desconhecidos, cita o Expresso.

O principal depoimento é de José Laranjeira, scout do clube, que detetou o presença de uma carrinha de mercadorias branca no parque de estacionamento de uma grande superfície comercial, que seria o ponto de encontro de jogadores e técnicos antes de irem prestar declarações no posto da GNR do Montijo, na noite dessa terça-feira. Conta o técnico que o condutor estava “junto ao vidro do veículo” a filmar a zona com um telemóvel, tendo desaparecido pouco depois. Os dados da matrícula do veículo, identificado com a inscrição “entregas ao domicílio” foram entregues à GNR.

Na mesma ocasião, e apenas com uns minutos de diferença, outro condutor num Citroen C1 cinzento começou também a filmar os carros ali estacionados, sendo que eram quase todos de elementos do Sporting, atletas e treinadores. José Laranjeira descreveu que se encontrava dentro do carro e abriu o vidro para perguntar ao homem — que teria à volta de 35 anos — o que estava a fazer. Recebeu uma reação bastante hostil: “O que é que queres, car….? Põe-te mas é a andar”. Além de Laranjeira, também Rodrigo Araújo, do gabinete de análise leonino, testemunhou as duas situações. Os dois dirigiram-se a seguir ao posto da GNR.

Ainda sobre o ataque em Alcochete, o scout do Sporting recordou que viu o treinador Jorge Jesus ser agredido à traição enquanto acudia a um jogador. “No meio da confusão, um indivíduo agride por trás Jorge Jesus com um murro na zona da face.” Foi também nessa altura que viu ainda Bas Dost a surgir nas zonas da casa de banho a sangrar da cabeça e “muito combalido”. Laranjeira conta que viu ainda alguns elementos da claque leonina a falarem com o treinador e o jogador William Carvalho e a pedirem desculpa e a explicar que nada daquilo era o pretendido, o objetivo tinha sido apenas falar com os atletas.

