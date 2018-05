Unai Emery confirmado como novo treinador do Arsenal

O espanhol Unai Emery foi confirmado esta quarta-feira como novo treinador do Arsenal, substituindo no comando da equipa da liga inglesa de futebol o francês Arsène Wenger, que esteve 22 anos nos ‘gunners’.

Depois de dois anos à frente do Paris Saint-Germain, Emery, que este ano venceu Liga francesa, Taça de França e Taça da Liga, assina agora pelos ‘gunners’, que não informaram da duração do contrato. “Estou muito entusiasmado por me juntar a um dos grandes clubes. Arsenal é conhecido e amado por todo o mundo graças ao seu estilo de jogo, o seu compromisso com os jogadores jovens, o estádio fantástico”, disse Emery, de 46 anos.

O espanhol diz estar animado por lhe ter sido dada “a responsabilidade de começar este novo capítulo na história do Arsenal” e que acredita que pode dar “a todos os que amam o Arsenal algumas memórias e momentos especiais”. Antes de chegar aos parisienses, o treinador espanhol levou o Sevilha à conquista de três Ligas Europa consecutivas.

Emery vai substituir Wenger, que esteve 22 anos à frente dos ‘gunners’, conquistando três ligas inglesas, sete Taças de Inglaterra e sete Supertaças inglesas. O diretor executivo dos ‘gunners’, Ivan Gazidis, lembrou o “fantástico caminho de sucesso” de Emery, que “desenvolveu alguns dos melhores talentos da Europa”, considerando que o espanhol joga “um estilo de jogo entusiasmante, de ataque, que se adapta ao Arsenal”.

