22 feridos, um grave, em despiste de autocarro em Lisboa

22 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, depois de um autocarro se ter despistado na rua B dos Olivais em Lisboa. O autocarro pertencia à Ferroviária de Lisboa e passava perto do aeroporto Humberto Delgado quando se despistou, ferindo 22 das cerca de 30 pessoas que seguiam no interior.

Dois feridos foram transportados para o Hospital Beatriz Ângelo. Os restantes estão no Hospital Santa Maria e no Hospital de São José

No local já se encontra a Polícia de Segurança Pública (PSP), os Sapadores Bombeiros de Lisboa, os Bombeiros de Cabo Ruivo e a Proteção Civil. As causas do acidente ainda não são conhecidas.

