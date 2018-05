Casa Fernando Pessoa leva a poesia à esplanada em junho

Neste mês de junho, altura em que celebram os 130 anos do nascimento do poeta da Mensagem, a Casa Fernando Pessoa vai retomar os encontros internacionais de poesia com o Lisbon Revisited. Nesta que será a primeira edição da iniciativa, o tema será um verso do poema que lhe dá nome — “Outra vez te revejo — Lisboa e Tejo e tudo”.

Para este programa de conversas e leituras, que arranca no dia 14 de junho, foram convidados poetas de diferentes lugares e diferentes línguas: Adam Zagajewski (Polónia), Amalia Bautista (Espanha), Harryette Muellen (Estados Unidos da América), Ana Luísa Amaral, Jorge Sousa Braga, Luís Quintais e Margarida Vale de Gato (Portugal). Alguns já foram trazidos, outros ainda não.

“Os poetas foram escolhidos a pensar nos leitores de poesia portuguesa”, explicou a diretora da Casa Fernando Pessoa, Clara Riso, que procurou “variedade de género”, “de campos de escrita”, e também de “variedade de língua materna”. “Em edições futuras podemos vir a fazer uma escolha por afinidade — de língua, de origem”, admitiu a diretora numa nota de imprensa.

Os dias de poesia Lisbon Revisited vão decorrer nos dias 14 e 15 de junho, imediatamente a seguir ao aniversário de Pessoa (13 de junho). O programa inclui mesas redondas ao final da tarde, no auditório da casa da Rua Coelho da Rocha, em Campo de Ourique (moderadas por Pedro Mexia e Maria Sequeira Mendes), e leituras à noite na esplanada do café, em português e nas línguas originais em que os poemas foram escritos. Os recitais de poesia, sujeitos à lotação da sala, serão acompanhados pelos músicos Margarida Campelo e Sérgio Pelágio. A par das sessões, haverá ainda venda de livros dos poetas.

A iniciativa será apresentada na Feira do Livro de Lisboa, que começa esta sexta-feira, pelos atores André e. Teodósio e Ana Zanatti, que lerão poemas dos convidados do Lisbon Revisited. O Vem aí Lisbon Revisited — Dias de Poesia acontece a 6 de junho, na Praça Amarela da feira, no Parque Eduardo VI.

