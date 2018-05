Centenas manifestam-se contra despenalização da eutanásia junto ao parlamento

Algumas centenas de pessoas estão concentradas, desde as 12h30 desta quinta-feira, junto à Assembleia da República a lutar contra a despenalização da eutanásia. A concentração foi promovida pelo movimento de cidadãos “Stop Eutanásia”, que tem promovido várias iniciativas contra a despenalização.

Em declarações à agência Lusa, Sofia Guedes, representante deste movimento, disse estar fortemente convicta de que “a larga maioria dos portugueses é contra a eutanásia”. Sofia Guedes lembra os deputados que a “sua consciência” representa “boa parte do povo português”.

Esta manhã os elementos do movimento estiveram reunidos com o grupo parlamentar do PSD. Sofia Guedes recorda que este foi o partido mais votado nas últimas eleições legislativas e considera que, por isso, tem a responsabilidade de fazer respeitar o desejo dos portugueses.

“Vida sim, eutanásia não” e “exigimos cuidados paliativos para todos” são algumas das principais mensagens gritadas e escritas em cartazes pelos manifestantes, concentrados à porta do parlamento que, no dia 29, debaterá quatro projetos sobre a despenalização da morte medicamente assistida.

O PAN foi o primeiro a apresentar um projeto, ainda em 2017, seguido pelo BE, pelo PS e o Partido Ecologista “Os Verdes”. Todos os diplomas preveem que só podem pedir, através de um médico, a morte medicamente assistida pessoas maiores de 18 anos, sem problemas ou doenças mentais, em situação de sofrimento e com doença incurável, sendo necessário confirmar várias vezes essa vontade.

