Coreia do Norte destrói túneis usados em testes nucleares

A Coreia do Norte diz ter destruído os túneis que compõem o local onde o país faz os testes nucleares, cumprindo a promessa que fez aos Estados Unidos perante os jornalistas internacionais convidados para assistir ao momento. Tom Cheshire, correspondente da Sky News na Ásia, disse que os explosivos foram montados nas entradas dos túneis e depois detonados, provocando o colapso da região: “Nós escalámos umas montanhas e assistimos à detonação a cerca de 500 metros do local”, confirmou o jornalista. Houve uma contagem decrescente e a seguir “houve uma grande explosão, conseguia-se senti-la”. “Havia pó na nossa direção, sentíamos o calor a vir até nós. Foi extremamente violento”, descreveu Tom Cheshire.

Apesar das incertezas em redor da cimeira entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, Kim Jong-un cumpre assim o acordo de parar completamente os testes nucleares antes do encontro com Donald Trump marcado para 12 de junho em Singapura. Este local, chamado Punggye-ri, foi o palco dos seis testes nucleares levados a cabo pela Coreia do Norte. O mais recente de todos aconteceu em setembro: Kim Jong-un testou uma bomba de hidrogénio que provocou um sismo de magnitude 6,3 na escala de Richter sentido na China. A destruição dos túneis não significa que a Coreia do Norte esteja a destruir o arsenal de armas nucleares que possa ter, mas apenas que já não tem um lugar para o testar.

Punggye-ri é composto por quatro túneis principais que serpenteiam pelas montanhas do nordeste da Coreia do Norte, mas há mais dois construídos há pouco tempo que nunca foram usados. Ainda não é claro se esses dois túneis também foram destruídos ou se se confirmam as suspeitas de que colapsou em abril, como sugeriram os geólogos chineses com base na assinatura sismológica do local.

