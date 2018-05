Estes produtos de beleza são como o vinho. Quanto mais velhos melhores

O mundo da beleza está constantemente a ser bombardeado com novidades: novos produtos, inovações e novas invenções. Parece que a cada mês há uma moda diferente a surgir e que atira por terra todas as outras até então consideradas a última bolacha do pacote. Se, em tempos, as mulheres se renderam aos BB e aos CC Cream e deram um “chega para lá” às bases porque estes hidratantes com cor que deixavam a pele natural é que eram bons, passados uns anos os contornos tomaram de assalto as redes sociais e as mulheres passaram a sair de casa quase com uma máscara na pele de tanta maquilhagem, contornos e iluminadores que aplicavam.

Felizmente, podemos dizer que as modas vêm e vão. Os BB Cream e as peles mais naturais estão novamente a voltar e parece que já quase ninguém quer saber dos contornos, até porque demoravam uma eternidade para fazer e nenhuma mulher normal (que trabalhe e não se esteja a maquilhar apenas para uma fotografia do Instagram) tem todo esse tempo de manhã.

No meio desta montanha russa de modas continuam a haver produtos que resistem à passagem do tempo e, por mais novidades que apareçam, estes mantêm-se favoritos entre as mulheres um pouco por todo o mundo ano após ano.

Na fotogaleria, reunimos uma lista dos produtos de beleza que são literalmente como o vinho: quanto mais velhos, mais apreciados. Se nunca os experimentou, coloque-os na sua lista “must try” para este ano.

