EUA atacam dois alvos do exército sírio

Os Estados Unidos terão atacado dois alvos do governo sírio na madrugada desta quinta-feira, segundo relatos por parte dos media estatais sírios e russos.

Segundo a Russian Today, canal financiado pelo Kremlin, o ataque atingiu duas posições governamentais sírias em Deir ez-Zor, no Este da Síria.

Este será o terceiro ataque que os EUA direcionam a posições sírias ao longo da guerra civil que começou em 2011. A primeira foi em abril de 2017 e o segundo foi em abril de 2018, onde os EUA contaram com o auxílio do Reino Unido e da França. Tanto um ataque como o outro aconteceram na sequência de alegados ataques químicos atribuídos ao regime sírio.

Porém, este alegado surge numa altura em que não há relatos de ataques químicos, ou qualquer tipo de ação do género, por parte do regime sírio, o que seria um um passo inédito neste confronto.

Até agora, além de intervir pontualmente no conflito sírio contra posições do regime de Bashar al-Assad, os EUA financiaram, treinaram e cooperaram com forças rebeldes na Síria, em particular com os curdos do YPG, mas também outros movimentos opositores do regime sírio.

Continuar a ler