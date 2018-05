Governo dos EUA envia alerta de ataque zombie, mas foi por engano

A população de Lake Worth, uma cidade norte-americana no estado da Flórida, recebeu uma mensagem do Governo dos Estados Unidos a alertar para um ataque de zombies. Eram quase duas da manhã de domingo quando os habitantes da cidade receberam uma notificação do sistema governamental de alertas escrita em letras capitais que dizia: “Falha de energia e alerta de zombies para os residentes de Lake Worth e Terminus. Há agora menos de 7.380 de clientes afetados pela atividade zombie extrema. Hora de recuperação incerta”. De facto, não havia energia na cidade por essa hora. O alerta de zombies é que foi por engano.

Zombies in Florida? A town accidentally mass texted its residents to warn them of "extreme zombie activity." Details: https://t.co/n2TkZYLpIa pic.twitter.com/Q8xGrOtQEj — The Walking Dead (@TheWalkingDead) May 22, 2018

O que é ainda mais caricato na mensagem de alerta é que Terminus não é uma verdadeira cidade dos Estados Unidos, mas sim um local referido na série pós-apocalíptica de culto “The Walking Dead”: era em Terminus que vivia um grupo secundário de antagonistas que era referido na quarta e na quinta temporadas do programa da AMC. A referência não passou despercebida aos gestores de redes sociais da série, que partilharam a história na página oficial no Twitter. Para alguns internautas, a pergunta não é como é que o Governo enviou um alerta errado, mas sim porque é que mantém um alerta de ataque zombie.

Certo é que a população de Lake Worth ficou preocupada. A calma só voltou à cidade depois de Ben Kerr, do gabinete de comunicação da Câmara Municipal, ter usado a página “Lake Worth Live” para esclarecer que tudo não tinha passado de um engano: a seguir ao alerta inicial, o sistema enviou outra atualização onde dizia que a mensagem foi enviada “sem intenções”. E acrescentou: “Quero reiterar que Lake Worth não tem qualquer atividade zombie atualmente e que pede desculpa pela mensagem do sistema”. Quanto à falha de energia, que foi real, Ben Kerr disse que houve 7.880 pessoas afetadas mas que foi a luz regressou ao fim de 27 minutos.

Na origem do erro deve estar o hábito de utilizar mensagens absurdas e anedóticas para testar os programas de envio de alertas: é possível que essa mensagem tenha entrado no sistema por engano e enviado para a população em vez de um simples alerta de falha de energia. Mas três dias antes do engano, a polícia teve de pedir desculpa depois do plasma usado pelas autoridades para avisar de perigos na estrada ter sido acedido por alguém que escreveu: “Zombies Lá à Frente! Cuidado!”. E no início do ano o Hawai acordou em pânico porque a população recebeu um alerta que dizia ter sido detetado um míssil a caminho da ilha: a mensagem dizia que o conteúdo “não era um exercício”, mas a polícia teve de esclarecer que tinha sido um engano.

