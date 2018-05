Homem morre após ser esfaqueado em bomba de gasolina no Seixal

Um homem, de 25 anos, morreu na noite de quarta-feira após ter sido esfaqueado no pescoço, nas bombas de gasolina de Belverde, concelho do Seixal, com o agressor a colocar-se em fuga, disse à Lusa fonte da PSP.

“Um homem de 25 anos foi agredido na zona da artéria carótida com uma arma branca e morreu no local. Pelas informações que temos não existiu nenhum assalto e a vítima estaria no local acompanhada por mais três pessoas”, disse à Lusa fonte da PSP, referindo que ainda estão a apurar as causas da ocorrência.

O crime ocorreu pelas 23:30 nas bombas de gasolina de Belverde, freguesia da Amora, no concelho do Seixal, distrito de Setúbal.

“O agressor colocou-se em fuga. Já existem algumas referências, mas ainda não está identificado nem foi detido”, acrescentou a mesma fonte.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal também confirmou à Lusa a ocorrência, referindo que a vítima não resistiu ao ferimento de arma branca.

No local da ocorrência estiveram os bombeiros da Amora, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital Garcia de Orta e a PSP.

A Polícia Judiciária já foi chamada ao local para investigar a ocorrência.

Continuar a ler