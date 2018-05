Não há mas nem meio mas para Portugal. O anúncio de apoio à seleção da Galp

O guarda-redes Rui Patrício, o cantor Salvador Sobral, o youtuber Wuant e até as nossas ovelhas: todos eles (e mais alguns) participaram no novo anúncio de apoio à seleção portuguesa publicado pela Galp. A campanha, que se chama “Leva Portugal a Peito”, mostra um francês a conversar com uma portuguesa quando tudo entra num turbilhão de emoções porque ele responde: “Eu já estive em Portugal, mas…”. A resposta não agradou aos portugueses, que chamaram os capitães da seleção para defender o orgulho nacional.

Leva Portugal a Peito Um país com tanto para defender precisa da energia de todos. #levaportugalapeito #galp

O anúncio tem pouco mais do que minuto e meio e mostra uma lição: “Um país com tanto para defender precisa da energia de todos”. Este é um dos primeiros anúncios a serem publicados pelos patrocinadores da seleção de futebol de Portugal, agora que se está a menos de um mês do Mundial de Futebol na Rússia. Em menos de um dia, o vídeo já conquistou mais 1.700 “gostos”, mais de três mil partilhas quase 160 mil visualizações.

O vídeo conta ainda com a participação do chef de cozinha José Avillez, do surfista Frederico Morais, do enólogo Álvaro Martinho, o jogador de futebol de praia Madjer, a modelo Maria Clara, que são alguns dos nomes portugueses mais sonantes no estrangeiros. Todos eles, ao longo do vídeo, interrogam-se sobre o que quer o francês dizer com o “mas”. Ele trata de clarificar, mas mesmo assim não deixa Rui Patrícia nem William Carvalho, que o acompanha, felizes.

A Galp é uma presença habitual entre os produtres de anúncios que apoiam Portugal nos campeonatos de futebol: no Euro 2004, que se realizou em solo nacional, a empresa de energia chamou os Da Weasel para criar a canção “Menos Ais”, que foi uma das mais repetidas no evento desportivo. Dois anos depois, no Mundial 2006, Galp e Da Weasel voltaram a unir-se com uma segunda versão, “Porque Não Pedir o Mundo”.

