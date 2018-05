Rui Jorge espera bom teste diante da Itália ao nível de Europeu

O selecionador de futebol de sub-21, Rui Jorge, admitiu que o encontro particular de Portugal diante da Itália vai ser um “bom teste”, que se enquadra dentro da exigência dos jogos do Campeonato da Europa, em 2019.

Os transalpinos são precisamente os organizadores da prova de seleções a realizar no próximo ano e o desafio de sexta-feira será para “situar” a equipa sub-21 das ‘quinas’ num patamar mais exigente, segundo o selecionador.

Sabemos que é, com certeza, um dos principais candidatos, pela experiência dos seus jogadores e da qualidade do seu treinador. Espero um bom jogo e um bom teste para perceber onde nos situamos, à procura daquilo que queremos encontrar numa fase final”, começou por referir Rui Jorge, em conferência de imprensa.

O selecionador salientou mesmo que a Itália vai ser a equipa mais forte que esta “geração” de jovens portugueses já defrontou e que se estivesse no mesmo grupo de Portugal seria o favorito.

Falando dos seus jogadores em concreto, Rui Jorge reconheceu que depois desta partida existirá muita “indefinição” em torno do futuro e explicou: “[Os jogadores] vão entrar no período de férias. Haverá uma indefinição dos locais onde irão jogar, indefinições no momento deles e do clube. São incógnitas em termos futuros. Podem existir aqui fatores que alteram a lógica que se vive aqui neste momento.

Ainda sobre os 23 convocados, as estreias foram seis, que pretende ver em ação e, principalmente, para se entrosarem num espaço “exigente e difícil”.

“Temos aqui jogadores que estão pela primeira vez neste espaço, tendo a possibilidade de os termos mais próximos, conhecerem o grupo e este patamar de exigência e dificuldade, para ficarem mais confortáveis no futuro”, comentou.

O jogo particular entre a seleção portuguesa de futebol de sub-21 e a congénere da Itália, anfitriã do próximo Europeu, está marcado para sexta-feira, às 17:30, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.

