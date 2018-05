Coreia do Norte disponível para falar quando EUA quiserem

A Coreia do Norte disse esta sexta-feira que continua disponível para conversar com os Estados Unidos frente a frente para resolverem a situação, de acordo com um comunicado do vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Kim Kye Gwan, replicado pela agência de notícias norte-coreana, lamentando ainda a decisão de Donald Trump de cancelar a cimeira.

“Nós, mais uma vez, demonstramos aos Estados Unidos a nossa disponibilidade para nos encontrarmos frente a frente em qualquer altura e em qualquer formato para resolver o problema”, diz o regime neste mesmo comunicado.

Donald Trump cancelou esta quinta-feira a cimeira que estava agendada para o próximo dia 12 de junho em Singapura, onde era suposto encontrar-se com o líder norte-coreano Kim Jong-un, uma decisão que Pyongyang diz ter sido inesperada.

“O anúncio abrupto do cancelamento do encontro foi inesperado para nós e não podemos senão achá-lo profundamente lamentável”, diz o regime, que elogia ainda as ações de Donald Trump “sem precedentes” face às ações dos outros presidentes norte-americanos, para que esta cimeira aconteça.

