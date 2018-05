Francisco Geraldes vai integrar plantel principal na próxima época

Francisco Geraldes, Matheus Pereira e Carlos Mané vão integrar o plantel principal do Sporting na próxima época, confirmou ao Observador fonte oficial do clube. Os três jogadores formados em Alcochete estiveram emprestados durante esta época. Francisco Geraldes foi cedido ao Rio Ave e fez uma boa temporada ao serviço do clube de Vila do Conde. O jogador de 23 anos participou em 38 jogos e marcou quatro golos.

Matheus Pereira passou a última época em Chaves, onde fez 30 jogos e apontou oito golos. Carlos Mané é o jogador que regressa depois de mais tempo fora do Sporting. O internacional sub-21 por Portugal, esteve as duas últimas temporadas a jogar na Alemanha, emprestado ao Estugarda. No primeiro ano, Carlos Mané participou em 20 jogos e marcou seis golos mas no segundo ano na Alemanha, o jogador não somou qualquer minuto, devido a duas lesões que o afastaram dos relvados.

Já o novo plantel de sub-23 está praticamente fechado, faltando apenas dois jogadores. Entre outros, estarão neste grupo de trabalho os jogadores Luís Maximiliano, Thierry Correia, Carpintier, Demiral, Daniel Bragança, Diogo Brás, Elves Baldé, Jovane Cabral, Pedro Marques e Miguel Luís, tendo todos eles passado pela formação do clube.

O Sporting decidiu terminar com a equipa B no final desta temporada, passando a integrar o novo campeonato de sub-23. O treinador vai ser Luís Martins, que já sido o treinador dos ‘bês’ esta época.

