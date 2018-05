Hamburgo: a primeira cidade alemã a banir o diesel

Depois da decisão dos tribunais alemães tomada em Fevereiro, que permite às cidades o direito de proceder como melhor entenderem, com o objectivo de melhor a qualidade do ar, eis que Hamburgo antecipou-se às restantes e proibiu a circulação, já a partir do final do mês de Maio, de todos os veículos (ligeiros e pesados), cujos motores respeitem normas de emissões anteriores a Euro 6.

A proibição inibe a circulação dos veículos com motores diesel fabricados antes de 2014 em determinadas zonas da cidade, tendo sido colocados já esta semana cerca de 100 sinais de trânsito a marcar as avenidas e ruas onde os modelos com motores Euro 5, ou anteriores, deixam de poder circular. Para evitar acumulação de tráfego, foram criadas rotas alternativas para retirar das zonas que passam a estar interditas os veículos mais antigos e, logo, mais poluentes.

As principais cidades alemãs estão sob intensa pressão para elevarem a qualidade do ar que os seus habitantes respiram, degradado sobretudo pelas emissões dos meios de transportes. De recordar que a generalidade dos países europeus, e especialmente a Alemanha, sempre favoreceram fiscalmente o recurso a motores a gasóleo, por consumirem menos e, logo, por emitirem menores quantidades de dióxido de carbono. Contudo, nem sempre foi dedicada a devida atenção a outros poluentes, como as partículas e os NOx, cujas consequências para a saúde são nefastas.

As autoridades ambientais de Hamburgo aguardam ainda que os tribunais especifiquem se lhes é permitido banir todos os veículos que não cumprem a norma Euro 6, implementada a partir de 2014, ou se têm de se limitar à Euro 5, de 2009, necessário para impor a directiva até 31 de Maio.

Por outro lado, os ambientalistas chamam a atenção para o facto de apenas algumas zonas e avenidas serem visadas, o que vai obrigar os veículos mais antigos e poluentes a utilizar os percursos alternativos e, consequentemente, a percorrer mais quilómetros na cidade.

Recordam ainda os ambientalistas que existem apenas quatro estações de monitorização do controlo da qualidade do ar em Hamburgo, apesar dos limites máximos de poluentes serem ultrapassados em várias zonas da cidade, que é a segunda maior da Alemanha.

As autoridades da cidade ponderaram ainda combater a poluição do ar recorrendo a uma rede de transportes públicos eléctrica, a começar pelos autocarros, mas decidiram que o banir dos veículos mais poluentes era mais eficaz. E, certamente, muito mais económico para os cofres da autarquia.

Para permitir aos condutores habituarem-se aos novos trajectos, não serão emitidas multas por incumprimento num primeiro período, após 31 de Maio.

