Harvey Weinstein entrega-se à polícia. Ex-produtor acusado de violação e crimes sexuais a duas mulheres

O ex-produtor norte-americano Harvey Weinstein entregou-se à polícia de Nova Iorque por volta das 7h25 (11h25 em Lisboa). Consigo levava um livro do realizador Elia Kazan. O ex-produtor foi acusado de violação, crimes sexuais, abuso sexual e assédio sexual, a duas mulheres diferentes. Não se sabe quem são as mulheres em questão.

“Just moments ago … Harvey Weinstein surrendered to police here in New York City.”-@SavannahGuthrie reports pic.twitter.com/NTXh3cHDKK — TODAY (@TODAYshow) May 25, 2018

O caso de Weinstein, revelado pelo The New York Times, foi o empurrão para as dezenas de outros casos que se tornaram públicos ao longo do ano passado. Começou por ser uma acusação feita pela atriz Ashley Judd. Num piscar de olhos, várias outras atrizes de Hollywood denunciaram casos semelhantes com o produtor: Angelina Jolie, Cara Delevingne, Rose McGowan e Gwyneth Paltrow são algumas das mais mediáticas das cerca de duas dezenas que dizem ter sido assediadas pelo poderoso produtor.

Outras atrizes e celebridades juntaram-se numa campanha contra Harvey Weinstein, como Meryl Streep ou Hillary Clinton. A mulher deixou-o. Weinstein foi demitido da sua própria empresa, a Weinstein Company, e expulso do sindicato de produtores de Hollywood.

Mas afinal, o caso de Weinstein seria o segredo mais mal guardado de Hollywood. Toda a gente conhecia as histórias do poderoso produtor que usava sempre o mesmo método: levava jovens atrizes para o quarto ou pedia-lhes que subissem e aparecia só de roupão, a exigir serviços sexuais a troco de uma carreira no cinema.

Caso de Lucia Evans. “Ele forçou-me a fazer sexo oral. Só mais um dia normal para ele”

O Thw New York Times tinha avançado que o ex-produtor deveria ser acusado relativamente ao caso da atriz Lucia Evans. Weinstein aproximou-se de Lucia Evans, numa discoteca em 2004, em Nova Iorque, recordou em declarações ao The New Yorker, em outubro do ano passado. Evans queria ser atriz e, embora já tivesse ouvido rumores sobre o ex-produtor, deu-lhe o seu número de telefone na esperança que a pudesse ajudar a iniciar uma carreira no cinema.

Desde aí, as chamadas não pararam. Weinstein — ele próprio ou através da assistente — insistia em marcar um encontro durante a noite. Evans recusou sempre. Até receber uma proposta da assistente do ex-produtor para se encontrar com Weinsten no seu escritório em Nova Iorque e, depois, com uma diretora de casting que era uma mulher e que fez Evans sentir-se “segura”. Aceitou e foi. Falaram sobre trabalho mas depois Weinstein obrigou a fazer sexo oral.

Ele forçou-me a fazer sexo oral. Eu disse vezes sem conta: ‘Não quero fazer isto. Para! Não quero!’, recordou.

Evans ainda se questiona se se esforçou o suficiente para se ver livre dele. “Ele é grande. Ele dominou-me”, contou, acrescentando: “Foi como se eu tivesse desistido. Essa é a parte mais horrível”. Evans sentiu que aquele foi “só mais um dia normal para ele”, recordando que o ex-produtor agiu como se nada tivesse acontecido.

