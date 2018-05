Meghan Markle vai ter uma tutora escolhida pela rainha Isabel II

A rainha Isabel II nomeou uma das suas secretárias principais para tutora da duquesa de Sussex. Durante seis meses, Meghan Markle vai ser acompanhada por Samantha Cohen, que tem como função preparar a ex-atriz para a nova vida real. É conhecida por “Samantha, a pantera”.

A nova vida de Meghan tem muito que se lhe diga e a rainha Isabel terá escolhido a dedo a pessoa que vai acompanhar os seus primeiros passos. Samantha Cohen — uma das mulheres de confiança da monarca — trabalha há 17 anos no Palácio de Buckingham e agora, a pedido de Sua Majestade, vai mudar-se para o Palácio de Kensington para assumir novas funções.

Segundo uma fonte próxima citada pelo The Times, para Meghan vão ser “seis meses de aprendizagem”. Mas não será apenas a duquesa a ter todos os passos na mira de Cohen. Durante o primeiro ano de casados, os duques de Sussex devem dedicar-se a promover as instituições de caridade que apadrinham e é precisamente neste campo que vão ser orientados pela tutora, bem como nas aparições em público.

Cohen não cai de paraquedas na vida do casal. Já desempenhou um papel de extrema importância tanto no dia do casamento real, como também na primeira aparição de Meghan enquanto duquesa de Sussex — no evento dedicado aos 70 anos do príncipe Carlos.

Mãe de quatro filhos, a nova assessora de Meghan é conhecida como uma mulher sensata e direta. Segundo o Daily Mail, a dada altura, a Rainha quis organizar uma festa para as 200 mulheres mais influentes e propôs o nome de Victoria Beckham, ao que Cohen respondeu: “Ser rica não é suficiente”. Desde esse episódio, aquela que vai acompanhar o primeiro ano da duquesa de Sussex no seio da família real britânica ficou conhecida por “Samantha, a pantera”.

