Nova lei de proteção de dados: o último alvo do humor nas redes sociais

O novo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados passou a estar plenamente em vigor na União Europeia esta sexta-feira. Resumidamente? Mais direitos para os cidadãos e mais obrigações para as empresas, tudo para defender os nossos dados pessoais.

Apesar de ser um assunto sério, não é por isso que a Internet ia deixar de brincar com o assunto. Deixamos algumas partilhas, tweets e memes que utilizadores estão publicar neste dia. Brincadeiras que vão desde alusões a filmes como Star Wars ou Pulp Fiction até cartoons e breves orações.

A marca de preservativos Control aproveitou para também brincar com a nova lei.

Este utilizador do Twitter aproveitou a música de Carly Rae Jepsen, “Call Me Maybe”, para mudar a letra e, a seguir à parte em que se dá o número de telefone, escreve que há consentimento de acordo com as novas normas do RGPD.

Hey I just met you

and this is crazy

But here's my number

so I, the data subject, has given explicit consent to the processing of this personal data for one or more specified purposes per article 9 section 2A of the General Data Protection Regulation (#GDPR) to call me maybe — John Egan (@jegania) May 24, 2018

A Igreja Católica em Inglaterra partilhou um tweet em que uma pessoa, depois de morrer, não pode entrar no céu porque São Pedro não encontra os dados e pergunta: “Tem a certeza que optou por continuarmos a ter os seus dados?”

of all the #GDPR content, this one amused us the most pic.twitter.com/tCLCA58fa6 — Catholic Church (@catholicEW) May 25, 2018

E há ainda quem replique uma espécie de oração de louvor aos dados.

Sou só eu que estou a achar isto uma ótima oportunidade para fazer um reset às centenas de informações inúteis que fui subscrevendo? #RGPDay pic.twitter.com/lKsXyLrrPG — Daniela Azevedo (@DanielaPress) May 25, 2018

Ainda numa vaga espiritual, vários utilizadores têm partilhado esta imagem, de alguém a benzer-se, como a solução para esta nova fase legislativa que se inicia (o RGPD tem criado bastante problemas às empresas, havendo bastantes dúvidas sobre como será realmente aplicado).

Em resposta ao Los Angeles Times ter deixado de permitir que os utilizadores europeus continuassem a ver a página online, este utilizador avisa o jornal que é advogado e os pode ajudar.

Dear @latimes im actually a lawyer specialized in #RGPD and internet law in general. I can help u guys with compliance in order for your website to be available for Europeans again. My resume is available on Linkedin. Thanks pic.twitter.com/LZh5CN4inT — ♕ Somany_Thingx ♕ (@Somany_thingx) May 25, 2018

Já este utilizador mostra uma lista de músicas no Spotify só com canções de amor a apelarem para que uma relação amorosa se mantenha, como ‘Let’s Stay Together’, de Al Green.

Quite possibly the best #GDPR thing I have seen. pic.twitter.com/9UEMI25TP3 — Matt Baldwin (@Coastmatt) May 25, 2018

O realizador do último filme do Star Wars também brincou com a situação e partilhou uma imagem do icónico genérico dos filmes da saga, mas em vez de ter a história, aparece que os termos de privacidade foram atualizados.

Uma icónica imagem do ator Samuel L. Jackson, em Pulp Fiction, aplicada às novas regras.

Mais um cartoon que está a ser muito partilhado. Um aluno pergunta à professora para que é que vai utilizar os dados que vai escrever no quadro.

Esta nova versão da música “Santa Claus is Coming to Town”, em que na letra se diz que o Pai Natal faz uma lista e vai descobrir se as crianças foram ou não mal comportadas, é alterada a explicar que, por isso, está a não cumprir o novo regulamento.

Happy GDPR Day everyone, be sure to opt-in to Santa's list… ???? pic.twitter.com/n4990NP1cb — The Alcohol Marketers???????????? (@AlcoholMarketer) May 25, 2018

