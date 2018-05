Prémio de Melhor Museu do Ano é anunciado em Lisboa

O prémio de Melhor Museu do Ano vai ser esta sexta-feira anunciado, no Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, pela Associação Portuguesa de Museologia (APOM), que atribui anualmente um conjunto de prémios aos melhores projetos no setor.

De acordo com a associação, que organiza os prémios, serão anunciados galardoados em 25 categorias, entre outras áreas, como a melhor intervenção e restauro, o melhor catálogo, a melhor exposição, mecenato e projeto museográfico.

A cerimónia de anúncio dos premiados decorre a partir das 11h no Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, com a presença de João Neto, presidente da APOM, e do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes.

Este ano a entidade recebeu 253 candidaturas de instituições de Portugal continental e das Regiões Autónomas, bem como de projetos de expositivos portugueses no estrangeiro.

A APOM, fundada em 1965 para incentivar o espírito de preservação e divulgação do património dos museus, atribui os prémios anualmente, desde 1997, a museus, projetos, profissionais e atividades desenvolvidas no setor.

Este ano, a entidade entrega um Prémio Especial ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, “pelo apoio que tem dado ao setor da museologia”, disse à agência Lusa o presidente da associação. Em 2017, o vencedor de Melhor Museu Português foi o Museu do Dinheiro, em Lisboa.

