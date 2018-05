PSD quer ouvir ministro da Saúde com urgência no parlamento

O PSD requereu esta sexta-feira a audição urgente do ministro da Saúde em comissão parlamentar para obter esclarecimentos sobre a “acentuada deterioração” das condições de funcionamento do Serviço Nacional de Saúde.

O requerimento do PSD assinado pelos deputados Adão Silva, Ricardo Baptista Leite e Luís Vales é dirigido ao presidente da Comissão Parlamentar de Saúde e deu entrada esta sexta-feira no parlamento, dia em que foi denunciada uma falha no serviço de radiologia do Instituto Português de Oncologia de Lisboa.

O grupo parlamentar do PSD quer explicações de Adalberto Campos Fernandes “sobre o estado de degradação em que, presentemente, se encontra o Serviço Nacional de Saúde”, refere o documento. Os sociais-democratas alertam para a “multiplicação dos casos de encerramentos de serviços hospitalares por falta de pessoal”, para a falta de solução dos problemas da ala pediátrica do Hospital de São João, no Porto, e para o encerramento de serviços na oncologia do Hospital Santa Maria, em Lisboa.

O pedido de suspensão de funções, apresentado na segunda-feira, de cerca de 30 diretores de serviços, unidades e coordenadores de valências do Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV), em protesto contra a “degradação progressiva de vários serviços” no estabelecimento, é também uma das razões que motivou os deputados do PSD a requerer a audição urgente do ministro da Saúde.

Os sociais-democratas citam, ainda, no documento, a Assembleia de Representantes da Ordem dos Médicos, que considerou que a “pressão excessiva e a interferência, por parte da tutela, nas boas práticas médicas e, consequentemente, na qualidade da medicina (…) ultrapassou o limite do aceitável”. Os deputados consideram “perturbante” a realidade que se vive no Serviço Nacional de Saúde e, por isso, querem “obter explicações” do Governo.

Continuar a ler