As 100 histórias que mudaram o mundo, segundo a BBC

Ao longo do mês de abril, a BBC realizou uma votação para descobrir quais as 100 histórias que mudaram ou influenciaram o rumo da História. O inquérito, realizado em todo o mundo, foi respondido por 108 pessoas (autores, académicos, jornalistas, críticos e tradutores), oriundas de 35 países. A escolha final inclui uma grande variedade de géneros, desde o romance ao teatro, passando pela poesia e pelos mitos, com histórias escritas em 33 línguas diferentes.

Nas cinco primeiras posições, aquelas que mais interessava averiguar aos jornalistas da BBC, ficaram: a Odisseia, de Homero, a Cabana do Pai Tomás, de Harriet Beecher Stowe — o primeiro romance lido a larga escala nos Estados Unidos da América –, Frankenstein, de Mary Shelley — aquele que é considerado o primeiro romance de ficção científica –, Mil Novecentos e Oitenta e Quatro, de George Orwell, e Quando tudo se desmorona, de Chinua Achebe. No top cinco, os homens estão em maioria, assim como as obras escritas originalmente em inglês. Esta realidade é transversal a toda a lista, que inclui apenas um autor de língua portuguesa (e nenhum português) — Machado de Assis –, que ocupa o 60º lugar. O livro é um dos mais conhecidos do escritor brasileiro, Memórias Póstumas de Brás Cubas.

Olhando para o top 100, os escritores mais populares são William Shakespeare, Virgina Woolf e Franz Kafka, com três histórias cada um. De Shakespeare foram escolhidos Hamlet, Romeu e Julieta e Rei Lear; de Woolf, Rumo ao Farol, Mrs. Dalloway e Orlando; e de Kafka, O Processo, A Metamorfose e Antes da Lei. Além dos clássicos mundialmente conhecidos, a lista da BBC inclui algumas obras menos conhecidas, como A Selva, do norte-americano Upton Sinclair, que, de acordo com a estação de televisão, levou à introdução de novas leis federais sobre a segurança alimentar. Toba Tek Singh, um conto do indiano Saadat Hasan Manto sobre a independência do Paquistão, é outro bom exemplo disso.

Odisseia, o texto que mais influenciou o rumo da História

Em primeiro lugar ficou a Odisseia, de Homero (que teve uma nova edição em português muito recentemente). Questionados sobre o porquê de terem escolhido o poema homérico como o mais importante, os especialistas que participaram na votação da BBC frisaram o seu carácter fundacional e a sua influência na literatura ocidental.

Lisa Appignanesi, romancista e crítica, afirmou que a Odisseia segue um modelo básico em termos de história, tratando-se de uma viagem “que também é um regresso”. Kenneth Warren, professor de Inglês na Universidade de Chicago, garantiu que “não há volta a dar” em relação ao facto de o épico Homero ser um texto “fundacional” na narrativa no ocidente. “A Odisseia“, poema composto provavelmente no século VIII a.C., “forneceu a arquitetura para a narrativa da demanda e o modelo de caracterização das virtudes masculinas e femininas numa forma que moldou, permitiu e limitiu os nossos hábitos narrativos até hoje”, afirmou o especialista.

A romancista sul-africana Beverley Naidoo também referiu o modo como a influência do poema homérico continua, ainda hoje, a fazer-se sentir na literatura. “As múltiplas histórias dentro da viagem até casa de dez anos de Odisseia depois da guerra de Tróia, enquanto Penélope espera fielmente por ele e o seu filho Telémaco o procura, infiltraram-se profundamente na nossa consciência cultural”, disse à BBC. “Os elementos humanos dentro desta miríade de histórias continuam a ressoar com o passar dos séculos, permitindo interpretações sem fim.”

Os 20 primeiros colocados na lista da BBC são os seguintes:

Odisseia, de Homero (século VIII a.C.); A Cabana do Pai Tomás, de Harriet Beecher Stowe (1852); Frankenstein, de Mary Shelley (1818); Mil Novecentos e Oitenta e Quatro, de George Orwell (1949); Quando tudo se desmorona, de Chinua Achebe (1958); As Mil e Uma Noites Dom Quixote, de Miguel de Cervante (1615); Hamlet, de William Shakespeare (1603); Cem Anos de Solidão, de Gabriel García Márquez (1967); Ilíada, de Homero (século VIII a.C.); Amada, de Toni Morrison (1987); A Divina Comédia, de Dante Alighieri (1320); Romeu e Julieta, de William Shakespeare (1597); O Épico de Gilgamesh, de autor desconhecido (cerca de 2100 a.C.); Harry Potter, de J.K. Rowling (1997-2007); A História de Uma Serva, de Margaret Atwood (1985); Ulisses, de James Joyce (1922); A Quinta dos Animais, de George Orwell (1945); Jane Eyre, de Charlotte Brontë (1847); Madame Bovary, de Gustave Flaubert (1856).

