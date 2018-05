Aviso. Para roubar um Mercedes, 20 segundos bastam

O roubo ocorreu em Essex, no Reino Unido, e foi o próprio dono do Mercedes visado pelos ladrões que fez questão de partilhar a sua história no Facebook, à laia de aviso para os condutores mais incautos, que diariamente tiram partido da comodidade oferecida pelo sistema de abertura de portas e arranque sem chave.

Como seria expectável, os automóveis topo de gama não só são mais cobiçados pelos ‘amigos do alheio’, como são também mais vulneráveis, justamente por usufruírem da tal tecnologia keyless. O problema é que quando o “comando” se encontra relativamente próximo de um ponto onde se possa aceder com facilidade, aos ladrões basta apenas recorrer a um amplificador de sinal e, com isso, conseguem que o sistema reconheça a chave – o que não só abre a porta do carro, como permite até accionar a ignição e seguir marcha para bem longe do local do crime.

Já lhe mostrámos como um BMW pode ser roubado em menos de um minuto. Tendo agora a oportunidade de ver como é que um Mercedes pode “desaparecer” em menos de 20 segundos, se tem um carro com sistema de abertura de portas e arranque sem chave, é bom que pondere colocar a “chave” no frigorífico, dentro de uma caixa de metal ou num saco electroestático (como os que são utilizados em produtos informáticos). Algo que, tal como acontece com os telemóveis, seja capaz de bloquear o sinal. Por mais descabido ou estranho que isso lhe possa parecer, funciona. Prefere arriscar?

