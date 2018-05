Daniel Ricciardo na “pole” para o GP de Fórmula 1 do Mónaco

O australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) conseguiu este sábado a segunda “pole position” da carreira, nas qualificações para o Grande Prémio do Mónaco, sexta prova do campeonato do mundo de Fórmula 1, que se disputa no domingo em Monte Carlo.

Ricciardo, que rodou em 1.10,810 minutos, terá a seu lado na grelha de partida o alemão Sebastian Vettel (Ferrari) e o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), líder do Mundial de pilotos.

A primeira “pole” de Daniel Ricciardo tinha sido conseguida em 2016, também no Mónaco, tendo o australiano terminado a prova em segundo lugar, atrás de Hamilton.

O holandês Max Verstappen, companheiro de equipa de Ricciardo, vai sair do último lugar da grelha, uma vez que sofreu um acidente na terceira sessão de treinos livres e não participou na qualificação.

