Direção do Sporting revela ata da última reunião, Mesa da AG vai apresentar queixa na PGR

O Conselho Diretivo do Sporting enviou este sábado para todos os associados do clube (deverá depois entrar também nas plataformas de comunicação, como tinha sido referido na véspera) a ata da reunião onde ficou decidido que os leões teria uma Assembleia Geral Extraordinária no dia 23 de junho, sábado, para destituição do presidente Bruno de Carvalho e dos restantes membros da Direção ainda em funções depois das várias demissões.

“A bem da transparência e da verdade dos factos, e porque estamos a viver tempos de exceção, vimos por este meio facultar a ata da reunião, realizada na passada quinta-feira, dia 24 de maio, no Estádio José Alvalade, entre os órgãos sociais. Cremos ser esta a única forma de pôr cobro a um conjunto de especulações e mentiras inaceitáveis, postas a circular no espaço público, que penalizam e prejudicam os superiores interesses do Sporting Clube de Portugal”, revela o email enviado aos associados verde e brancos esta manhã.

De referir que o jornal Record avança que a Mesa da Assembleia Geral irá apresentar uma queixa na Procuradoria Geral da República (PGR), no seguimento da divulgação pública do documento.

No documento de 11 páginas a que o Observador teve acesso, começam por ser divulgados os presentes no encontro que teve início às 19h15 e dois momentos iniciais que marcariam a reunião: sete elementos manifestaram-se contra a intenção de gravar o encontro para desenvolver depois a ata da mesma (intenção que foi assim “vetada”); e, depois, foi lida uma ata relativa à reunião de dia 21, segunda-feira, com os mesmos protagonistas, tendo Bruno de Carvalho pedido para que fosse ainda acrescenta a referência ao comunicado da ASPP/PSP, Associação Sócio-Profissional dos Profissionais de Polícia, que concluía que “a SAD não tem responsabilidade nos acontecimentos sucedidos na Academia”. Foi aqui que houve o primeiro foco de discórdia entre os líderes dos órgãos sociais.

Jaime Marta Soares, líder da Mesa da Assembleia Geral, considerou a referida ata “sectária”, dizendo que não tinha considerações feitas pelos presentes e excluía também as suas intervenções “que procuraram ser conciliadoras e que refletiam as preocupações da Mesa e do Conselho Fiscal sobre a situação do clube”. Também Nuno Silvério Marques, presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar, disse que não se revia na ata por não incluir a intervenção que fez e que “o CFD não tinha qualquer questão específica sobre a atuação do Conselho Diretivo”.

Em atualização

Continuar a ler