Os “memes” do golo que saiu “Karius” ao Liverpool

A final da Liga dos Campeões ficou marcada pela vitória do Real Madrid frente ao Liverpool (3-1). Mas antes, um golo insólito causou furor nas redes sociais. Aos 51 minutos de jogo, Benzema, do Real Madrid, protagonizou um dos golos “mais estranhos de sempre”, que já justificou a criação de vários memes.

Como escreveu o Observador no liveblog que acompanhou a final da Liga dos Campeões, em Kiev, “Kroos lançou Benzema em profundidade, Karius chegou primeiro mas, quando tentava lançar a bola para Arnold na direita, acabou por acertar na perna do avançado francês e encaminhar-se para a baliza do Liverpool”.

Como seria de esperar, as reações ao golo nas redes sociais não se fizeram esperar e, no Twitter, são muitos os memes que ironizaram um dos momentos do jogo.

A picture paints a thousand words. ????️ Loris Karius apologises to the travelling #LFC fans after two huge blunders. ????‍♂️ Follow live updates as @LFC and @realmadrid go for @ChampionsLeague glory in Kyiv: https://t.co/1zchmnWXZZ #UCLfinal pic.twitter.com/34M94EYuUL — Sky Sports Football (@SkyFootball) May 26, 2018

#RealMadridLiverpool #UCLfinal un minuto de silencio por Karius….#PrayForKarius y la despedida de Cr7, lo tiene casi hecho con el PSG….(opinión personal) pic.twitter.com/TdmObjGlAb — stonedmonkeys???? (@stonedmonkeys_x) May 26, 2018

Who is the better keeper? LIKE for Loris Karius RT for Wayne Shaw pic.twitter.com/KAiRjZqkii — Football Tips (@footballtips) May 26, 2018

Not surprised what Karius did considering this is how he spells champions league ????#RealMadridLiverpool #UCLfinal #ChampionsLeagueFinal pic.twitter.com/UkdO3dls8t — Raghav Chopra (@AarSee) May 26, 2018

