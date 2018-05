Fogo destrói maior parque de diversões da Alemanha

Um fogo de enormes dimensões está a destruir o maior parque de diversões da Alemanha. O Europa-Park, tido como o segundo parque mais visitado no velho continente, depois da Disneyland Paris, situa-se em Rust, no sudoeste da Alemanha.

De acordo com o jornal Spiegel, a situação ainda não está controlada. Até ao momento, não há feridos a registar.

O parque foi completamente evacuado, segundo um porta-voz da polícia, citado pela mesma publicação. Estima-se que, ao todo, 25 mil pessoas estavam no Europa-Park quando o incêndio deflagrou.

O incêndio começou na atração “Piratas da Batavia”, segundo informaram os responsáveis pelo parque nas respetivas redes sociais, sendo que o fogo já terá destruído duas atrações. Através do Facebook e do Twitter, os visitantes foram aconselhados a evitar o tema escandinavo e a manterem-se calmos.

Nas redes sociais, são muitas as pessoas que estão a partilhar vídeos e fotografias das imensas labaredas que estão a consumir o complexo.

Sad day for Europa Park. A fire has broken out at the "Pirates of Batavia" attraction and according to park representatives, they have lost the entire Norway and Batavia sections of the park. No injuries have been reported. https://t.co/POippPUExk pic.twitter.com/qU6kVtuZIo

— Theme Park Review (@ThemeParkReview) May 26, 2018