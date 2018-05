“Foi muito bonito estar em Madrid”: a bomba de Ronaldo que deixou Espanha em estado de sítio

Madrid está em festa mas há já uma Real bomba a deixar Espanha em estado de sítio: no final do jogo, ainda no relvado e antes de receber a medalha de vencedor, Cristiano Ronaldo abriu a porta da saída. “Foi muito bonito estar em Madrid”, atirou o português à Bein Sports após o encontro que lhe conferiu a quinta vitória na Liga dos Campeões, um recorde olhando apenas para a nova era da prova desde o início dos anos 90.

“Nos próximos dias darei uma resposta aos adeptos, porque eles sim estiveram sempre ao meu lado. Desfrutei deste momento”, rematou o avançado, que se juntou depois à festa dos restantes companheiros.

“Foi um trajeto muito difícil, com muita gente a não querer que o Real ganhasse mas provámos mais uma vez o título e mostrámos que somos a melhor equipa da Europa e do Mundo. Não há dúvidas, quatro títulos nos últimos cinco anos da Champions. Como está o meu filho? Está a viver estes momentos como eu, ele sabe o sacrifício que o pai faz para ser o melhor do mundo, para ganhar mais uma Champions e ser outra vez o melhor marcador”, acrescentou depois em declarações à RTP, quando estava ainda no relvado.

“A situação do Salah é um momento de infelicidade depois de uma grande época como fez, não teve sorte tal como eu tive também em 2016 [n.d.r. na final do Europeu]. Agora? Agora é desfrutar deste momento bonito, um momento único, uma trajetória bonita e agora nos próximos dias vamos ver”, concluiu.

