Nelson Évora sétimo no triplo salto no ‘meeting’ de Eugene

O português Nelson Évora terminou este sábado na sétima posição a prova do triplo salto do ‘meeting’ de Eugene, prova da Diamond League, ganha pelo norte-americano Christian Taylor.

Évora conseguiu o seu melhor salto na segunda tentativa, com 16,93 metros, depois de ter começado o concurso com 15,52 e terminado com 16,76, não tendo passado para as tentativas finais.

Christian Tayor, bicampeão olímpico, garantiu o triunfo na sexta e última tentativa, com um salto de 17,73 metros, ultrapassando o compatriota Will Claye (17,46), medalha de prata no Rio2016, e o brasileiro Almir dos Santos (17,35).

Continuar a ler