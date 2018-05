Relatório prevê subida de perturbações psiquiátricas nos territórios afetados pelos incêndios

O relatório final da comissão de acompanhamento na área da saúde mental estima que nos territórios afetados pelos incêndios haja um aumento de 1% nas perturbações psiquiátricas graves e uma subida de 55 a 10% nas perturbações ligeiras a moderadas.

A comissão de acompanhamento na área da saúde mental às populações afetadas pelos grandes incêndios de 2017 estima que “a prevalência pontual de perturbações psiquiátricas graves suba aproximadamente 01% (de uma base de 02 a 03%)” e aumente 05 a 10% nas perturbações ligeiras a moderadas (de uma base de 10%).

A restante população deverá “recuperar habitualmente sem patologia relevante”, conclui a comissão, no relatório final a que a agência Lusa teve acesso.

Para responder a esta heterogeneidade de cenários, é necessário desenvolver um sistema com diversas camadas de apoio e intervenção, complementares entre si, que atenda às necessidades dos diferentes grupos”, defende a comissão de acompanhamento, presidida por António Leuschner.

A comissão considera que a resposta em saúde mental “foi célere e efetiva nos dois grandes incêndios da região Centro”, em junho e outubro de 2017, sendo que o facto de haver já no terreno equipas comunitárias de saúde mental “foi uma enorme mais-valia para a eficiência da resposta”. Ao todo, as equipas comunitárias de saúde mental “realizaram perto de cinco mil consultas de psicologia e psiquiatria, e mais de um quarto desse número de domicílios de saúde mental relacionados com os incêndios”, sublinha o relatório.

Para além disso, a comissão considera também positiva a colaboração institucional com outras instituições, como os fuzileiros, autarquias, INEM, misericórdias e Cruz Vermelha.

Anexado ao relatório, está também presente uma proposta de folheto para distribuir junto das populações com soluções para lidar com o luto, feito pelo diretor do Centro de Bioética da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, António Barbosa.

Nesse documento, intitulado “O meu luto”, o especialista refere que partilhar as experiências vividas e os seus sentimentos com alguém de confiança ou com um profissional de saúde pode “contribuir para aliviar os sintomas e ajudar a lidar com os acontecimento e as memórias traumáticas”. António Barbosa refere que o medo e a ansiedade, quando se tornam constantes e excessivos, poderão ser combatidos através de vários recursos, como respirar profunda e lentamente, organizar um diário ou participar num grupo de apoio.

Na proposta de folheto são também apresentadas medidas sobre como lidar com as insónias e com a má alimentação, apontando também para medidas de “autocuidado”. O “autocuidado”, refere, pode assumir a forma de descanso e relaxamento, a prática de atividade física para libertar a tensão, o convívio com familiares e amigos ou falar sobre o luto, que pode ajudar a pessoa a “lidar com a perda”.

Para aniversários ou datas marcantes relacionadas com a pessoa que morreu ou a data em que a pessoa faleceu, António Barbosa define várias estratégias, nomeadamente anotar no calendário os momentos que poderão ser difíceis e pensar no que poderá fazer durante esses momentos.

No dia em concreto, a pessoa deve libertar-se das suas expectativas e das dos outros, fazer algo que normalmente não faria em memória do ente querido, criar um momento que honre e reconheça a perda ou falar “com o falecido”, interiormente ou em voz alta, sendo que esta forma de verbalizar o que a pessoa quer dizer pode “proporcionar conforto”.

O especialista aponta ainda para a importância da comunidade, da necessidade de se olhar para o futuro e da ajuda de profissionais que a pessoa pode e deve procurar.

Comissão recomenda expansão da rede de equipas comunitárias

A comissão de acompanhamento na área da saúde mental concluiu num relatório que a expansão da rede de equipas comunitárias em todo o país é determinante para garantir a resposta adequada às pessoas afetadas pelos incêndios.

“A expansão da rede de equipas comunitárias de saúde mental a nível de todo o país, tal como se encontra preconizado no plano nacional de saúde mental, é o fator determinante para garantir um apoio adequado aos indivíduos mais vulneráveis das populações atingidas”, concluiu o relatório final da comissão de acompanhamento às populações afetadas pelos grandes incêndios de 2017, a que a agência Lusa teve acesso.

A comissão entende que a saúde mental deve ser “parte integrante das respostas em situação de emergência e catástrofe”, sendo que deve ser contemplada em todas as fases de desenvolvimento de planos globais.

Nesse sentido, o relatório defende que deve ser estruturado “rapidamente um modelo de respostas de saúde mental”, que esteja integrado com as respostas gerais em situação de emergência e catástrofe, com níveis de coordenação “claramente identificados”, e assente, “em termos de prevalência antecipável das perturbações, nos cuidados de saúde primários”.

O plano de respostas deverá ter em conta as fases pré-crise (preparação), a fase imediata após o evento e a fase de estabilização. A comissão considera que é necessário que os serviços locais de saúde mental constituam um núcleo local de resposta a catástrofes, formado por um médico, um enfermeiro, um psicólogo e um assistente social, com formação específica nesta área.

“Este núcleo tem como responsabilidade articular com um núcleo semelhante dos ACeS [Agrupamentos de Centros de Saúde] e com o gabinete de crise da ARS [Administração Regional de Saúde]”, refere, considerando que a referenciação de casos deve ser feita sempre que possível às equipas comunitárias de saúde mental.

Para um plano desta ordem, a comissão afirma que é necessário avançar com programas de formação dirigida aos profissionais no terreno, sendo que a sua ausência poderá ter um impacto negativo na forma como as pessoas lidam com uma situação de emergência.

No entanto, o relatório reconhece que a implementação de um sistema de formação “é incompatível com a proximidade temporal do verão”. Por isso, numa perspetiva de contingência, defende a difusão do documento “Primeiros Cuidados Psicológicos: Guia para profissionais no terreno”, da Organização Mundial de Saúde.

