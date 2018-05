Ricardo Pereira está surpreendido por ter sido chamado para o Mundial 2018

O defesa Ricardo Pereira mostrou-se algo surpreendido por figurar entre os 23 eleitos do selecionador Fernando Santos para o Mundial 2018 de futebol na Rússia e admitiu também que é vantajoso ter o futuro definido. “Em certa parte sim [foi uma surpresa]. Vários jogadores estiveram aqui ao longo da qualificação e a escolha poderia recair dentro de três. Foi uma surpresa muito boa, numa época que acabou em grande”, começou por revelar, em conferência de imprensa.

O lateral esquerdo, de 24 anos, transferiu-se para o Leicester de Inglaterra na última semana, mas garante estar apenas concentrado na seleção, sem esquecer que terá a ajuda do companheiro de seleção Adrien Silva no clube da liga inglesa. “É importante vir para aqui com as coisas definidas e preocupar-me só com trabalhos na seleção. Penso que será um bom desafio. [O Adrien] Vai ser importante em termos de adaptação”, contou.

Campeão ao serviço do FC Porto na temporada que terminou, o lateral recusou fazer grandes comparações com o “rival” de posição, Cédric Soares, preferindo destacar as características que o definem. “Penso que o facto de estarmos aqui prova que somos os dois fortes. Cada um com as suas qualidades. Penso que sou um jogador rápido, gosto de atacar, mesmo sabendo que sou lateral e depois tenho de defender. Estamos aqui todos para dar o máximo”, explicou.

Quanto ao primeiro encontro de preparação, na segunda-feira frente à Tunísia será um adversário para ganhar rotinas: “Esperamos fazer um bom jogo e ganhar, como sempre. É muito importante para começarmos a nossa preparação e assimilar o que temos feito nos treinos”.

A terminar, deixou uma mensagem de apoio ao capitão das “quinas” e jogador do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, que defronta este sábado o Liverpool na final da Liga dos Campeões. “Acredito que não serão só os 22 [convocados]. Todos os portugueses estarão a torcer por ele, para que consiga levar de vencido o jogo e traga o troféu com ele”, concluiu.

Ainda sem os 23 convocados, a seleção portuguesa de futebol está concentrada desde terça-feira para preparar o Mundial da Rússia, no qual se estreia frente à Espanha, em 15 de junho. No dia 28 de maio, Portugal defronta a Tunísia, em Braga, no primeiro particular que serve de teste para o próximo Campeonato do Mundo.

A 9 de junho, após os particulares com a Bélgica (dia 02 em Bruxelas) e com a Argélia (dia 7 em Lisboa), a equipa lusa viaja para a Rússia, onde tem estreia marcada frente à Espanha, em Sochi. Além dos espanhóis, Portugal defronta Marrocos em 20 de junho, em Moscovo, e o Irão, de Carlos Queiroz, no dia 25, em Saransk, nos restantes jogos do grupo B do Mundial 2018, que termina em 15 de julho.

Continuar a ler