Vídeos. O golo mais ridículo da Champions? E os dois golaços de Bale

Foi seguramente um dos golos mais estúpidos de sempre na Liga dos Campeões. E tornou Benzema o primeiro jogador francês a marcar numa final… depois de Zidane em 2002.

Um golo que vai de certeza ficar para sempre na história da Liga dos Campeões como um dos mais estranhos de sempre: Kroos lançou Benzema em profundidade, o guarda-redes do Liverpool Karius chegou primeiro mas, quando tentava lançar a bola para Arnold na direita, acabou por acertar na perna do avançado francês e fazer a bola encaminhar-se para a baliza do Liverpool… Estava feito o 1-0.

This is such a Benzema goal and this is such a goal Liverpool would concede. Great banter pic.twitter.com/bi31cn0n5T — Ronaldo (@notRonaIdo) May 26, 2018

Depois Mané ainda igualou o jogo para o Liverpool.

The perfect response! Sadio Mane nets his 10 UCL goal of the season to bring Liverpool level. #UCLfinal pic.twitter.com/SRp6y073rM — FOX Soccer (@FOXSoccer) May 26, 2018

Mas depois Bale entrou em campo para fazer outros dois golos históricos desta final da Liga dos Campeões que valeu a 13ª taça ao Real.

O primeiro foi um pontapé de bicicleta incrível.

Bale’s goal puts Real Madrid up 2-1 pic.twitter.com/IkTG2fnCnB — Footy Vids (@FootyVlNES) May 26, 2018

E a seguir um tiraço para o 3-1 final.

Karius AGAIN with the mistake in net! This time he gifts Gareth Bale his second goal of the night, putting Real Madrid up 3-1. pic.twitter.com/iZEA7RnZMr — FOX Soccer (@FOXSoccer) May 26, 2018

