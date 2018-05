Carro cai na ria de Aveiro e faz vítima mortal

Uma mulher morreu este domingo quando o carro em que seguia caiu na ria de Aveiro, na sequência de um despiste. No veículo estava ainda um segundo ocupante, um homem com ferimentos ligeiros, que foi entretanto transportado para o Hospital de Aveiro, segundo avançou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro ao Observador.

O despiste aconteceu na Estrada Nacional 327, entre a Torreira e São Jacinto. Até ao momento, não se conhecem as idades dos dois ocupantes ou se ambos residiam na área.

O alerta foi dado às 15h17 e o veículo ligeiro ainda não rebocado. No local permanecem 21 operacionais, da GNR de Estarreja e da Murtosa, da Polícia Marítima de Aveiro e dos Bombeiros Voluntários da Murtosa e dos Bombeiros Novos de Aveiro.

