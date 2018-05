Congresso do PS um “pavilhão de fantasia da Disney”? Foi no “sentido metafórico”, diz Nuno Melo

O eurodeputado centrista, Nuno Melo, foi convidado para estar presente no Congresso do PS, que terminou este domingo. Finda a ordem dos trabalhos, o vice-presidente do CDS-PP publicou uma fotografia na conta de Facebook com uma legenda que terá incomodado alguns membros do partido socialista. “No Congresso do PS, com a mesma sensação de quem visita o pavilhão da fantasia da Disney em Paris”, lê-se na respetiva legenda.

Tiago Barbosa Ribeiro, deputado do PS, partilhou a publicação em causa na rede social Twitter, escrevendo: “É com dirigentes deste partido, convidados para nossa casa por respeito institucional e democrático, que alguns camaradas meus acham exequível fazer entendimentos para ‘reformas estruturais'”. E rematou: “Boa sorte…”.

É com dirigentes deste partido, convidados para nossa casa por respeito institucional e democrático, que alguns camaradas meus acham exequível fazer entendimentos para “reformas estruturais”. Boa sorte… pic.twitter.com/nkzqjpCffV — Tiago Barbosa Ribeiro (@tbribeiro) May 27, 2018

Ao Observador, Nuno Melo, eurodeputado que vai voltar a liderar a lista do CDS ao Parlamento Europeu, explicou que a legenda por ele escrita corresponde a um comentário com um “sentido metafórico”. “Pobre de quem está em política e não consegue interpretar o que é óbvio”, continuou, esclarecendo que a associação entre o congresso do PS e o “pavilhão de fantasia da Disney em Paris” remete para discursos “que não têm adesão à realidade”.

“Houve um conjunto de intervenções no congresso, incluindo a do primeiro-ministro, que não têm adesão à realidade”, disse, reiterando que a “expressão com sentido metafórico” não é capaz de ofender “uma pessoa inteligente”. Nuno Melo garantiu ainda ao Observado que, na legenda em causa, não se dirige “a ninguém em particular”.

Já no Twitter, Tiago Barbosa Ribeiro deixa claro que, à semelhança do deputado do CDS, membros do PCP e do BE não só foram convidados, como os respetivos partidos estiveram representados no congresso que durou três dias.

