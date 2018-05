Coreia do Sul propõe cimeira com Washington e Pyongyang para pôr fim à guerra

O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, propôs a realização de uma cimeira trilateral com Washington e Pyongyang para que formalmente se possa pôr fim à Guerra da Coreia. As declarações surgiram como resultado da reunião entre os dois líderes coreanos este sábado.

“Se a cimeira [entre os EUA e a Coreia do Norte] for um êxito, deveremos avançar para a realização de uma outra trilateral com as duas coreias para que se possa pôr fim à guerra”, afirmou este domingo Moon numa conferência de Imprensa.

Moon Jae-in explicou aos jornalistas o conteúdo da reunião que teve sábado, de surpresa, com Jong-un e na qual os dois se comprometeram a cooperar para que a cimeira entre Washington e Pyongyang, prevista para dia 12 de junho em Singapura, “seja um êxito”. Moon e Kim encontraram-se, pela segunda vez em um mês, por duas horas, na militarizada fronteira entre os dois países.

Os líderes das duas Coreias, ainda em guerra tecnicamente, celebraram uma primeira cimeira a 27 de abril, tendo então feito uma declaração em que se comprometiam a trabalhar para alcançar a “total desnuclearização” da península coreana. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, no entanto, tem dúvidas sobre que garantias de segurança podem os EUA dar em troca da desnuclearização, revelou Moon Jae-in.

“Kim Jong-un tem intenções sérias sobre a completa desnuclearização da península coreana. As suas dúvidas não são sobre isso, mas sobre as políticas hostis de Washington e sobre se os EUA podem realmente garantir a estabilidade do regime”, afirmou Moon Jae-in numa conferência de imprensa hoje em Seul.

Segundo as fotografias divulgadas pelo gabinete presidencial, o encontro que mantiveram os dois líderes na zona norte da chamada Zona de Segurança Conjunta contou também com a presença dos chefes da inteligência (serviços secretos) de ambos os países, Suh Hoon (Sul) e Kim Yong-chol (Norte).

