Delegação norte-americana viaja para a Coreia do Norte para preparar eventual cimeira

Uma delegação norte-americana viajou até à Coreia do Norte para preparar o encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un. De acordo com o The Washington Post, Sung Kim, ex-embaixador norte-americano na Coreia do Sul, foi chamado do seu posto de diplomata nas Filipinas para dirigir as negociações. A acompanhá-lo está Allison Hooker, especialista em segurança, e um oficial do Departamento da Defesa, que o jornal não conseguiu identificar.

Sung Kim atravessou este domingo a fronteira entre as duas Coreias na companhia de Choe Son Hui, vice-ministro norte-coreano dos Negócios Estrangeiros que, na semana passada, admitiu que Pyongyang estava a “reconsiderar” retomar as negociações com os Estados Unidos da América. Como lembra o The Washington Post, Kim e Hui são velhos conhecidos, uma vez que integraram as delegações que negociaram o acordo de desnuclerização de 2005.

Até terça-feira, os norte-americanos vão reunir-se com membros do governo da Coreia do Norte em Panmunjom, uma localidade fronteiriça onde o armistício que pôs fim à Guerra da Coreia foi assinado em 1953. Foi aí que, neste sábado, se reuniram os dois líderes coreanos, Moon Jae-in e Kim Jong-un. Em conferência de imprensa este domingo, Moon revelou que a realização de uma cimeira com os Estados Unidos esteve em cima da mesa e que Kim “tem intenções sérias sobre a completa desnuclearização da península coreana”.

Donald Trump anunciou, na quinta-feira, o cancelamento da cimeira com a Coreia do Norte, agendada para 12 de junho. Numa carta enviada a Kim Jong-un, divulgada pela Casa Branca, o presidente norte-americano disse que não sentia ser apropriado a realização de um encontro “nesta altura” por causa da “raiva tremenda e aberta hostilidade demonstradas no mais recente comunicado” do seu homólogo norte-coreano. No dia seguinte, contudo, revelou que as conversações continuavam e que “toda a gente faz jogos”. “Vamos ver o que acontece”, disse.

