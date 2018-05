Sporting revalida Taça dos Campeões Europeus de Pista em femininos, Benfica foi vice nos masculinos

A equipa feminina do Sporting revalidou este domingo o triunfo na Taça dos Clubes Campeões Europeus de Pista, que se realizou em Birmingham, apesar de ter terminado o primeiro dia de provas na terceira posição. No setor masculino, o Benfica melhorou o terceiro posto que tinha conseguido em 2016, sagrando-se vice-campeão apenas a 4,5 pontos dos turcos do Enka, que eram apontados como favoritos à revalidação do troféu ganho em 2017.

BICAMPEÃS DA EUROPA! A nossa equipa de Atletismo feminino acaba de vencer a Taça dos Clubes Campeões Europeus! O 29.º título Europeu do Sporting CP! ???????? #AtletismoSCP #ECCC2018 pic.twitter.com/SLnYQvDErf — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) May 27, 2018

No setor feminino, o Sporting terminou o segundo dia com um total de 166 pontos, mais dois do que as turcas do Enka e mais seis do que as espanholas do Valencia ESports. Seguiram-se Thames Valley (Grã-Bretanha, 124), Bracco Athletica (Itália, 102), Sparta AM (Dinamarca, 94), Rotterdam Atletiek (Holanda, 82), AD Kladivar (Eslovénia, 81), CABW (Bélgica, 72) e Spartak Dubnica (Eslováquia, 72).

Já no setor masculino, os turcos do Enka venceram com 163,5 pontos, mais 4,5 do que o Benfica e mais 15 do que os espanhóis do Playas de Castellon. Birchfield Harriers (Grã-Bretanha, 132), Cosma (Lituânia, 123,5), Sparta AM (Dinamarca, 97), Royal Excelsior (Bélgica, 79,5), AD Mass Ljubljana (Eslovénia, 66), Clonliffe Harriers (Rep. Irlanda, 66) e AK Slavia Bratislava (Eslováquia, 52) foram as outras equipas participantes.

