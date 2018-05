Mundial. Fernando Santos diz que resultados contam sempre na seleção nacional

O selecionador nacional de futebol, Fernando Santos, frisou este domingo que, apesar do jogo de segunda-feira com a Tunísia, em Braga, ser um particular, os resultados da seleção portuguesa “interessam sempre”.

“Os resultados interessam sempre, estamos a representar a seleção nacional, não já jogos em que os resultados não contam, sendo mais ou menos amigáveis, antes do campeonato do Mundo ou da Europa, em competição oficial, porque quando estás em representação do teu país, tudo é importante”, afirmou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com os tunisinos.

No primeiro de três jogos particulares antes da fase final do campeonato do Mundial de 2018, na Rússia, Fernando Santos quer “ver como os jogadores estão depois da paragem dos campeonatos”.

“À semelhança do que aconteceu em 2016, esta semana de treinos e estes três jogos são para ver a evolução dos jogadores em todas as suas componentes, para podemos ir afinando o que será a presença na Rússia, sabermos o que é preciso fazermos em treino nos aspetos tático e físico”, disse o técnico.

No Grupo B, Portugal tem por adversário Marrocos e, por isso, a escolha da Tunísia, seleção africana melhor colocada no ‘ranking’ da FIFA, não foi por acaso, notou o treinador, ainda que tivesse frisado que, acima de tudo, quer tirar ilações da própria equipa.

Fernando Santos disse ainda que “não há nenhuma prioridade” para experimentar algum jogador, designadamente o estreante Rúben Dias e, questionado sobre se vai experimentar o 4x3x3 diante da Tunísia, considerou que “cada vez menos isso é discussão” porque os sistemas “são meras circunstâncias do início do jogo”.

“Portugal vai jogar conforme a sua matriz, joga mais num sistema híbrido, à volta de um 4x3x3 e um 4x4x2, mas tem muito a ver com a dinâmica do jogo, com o que pretendemos e os movimentos coletivos da equipa”, explicou.

Portugal e Tunísia defrontam-se às 19:45 de segunda-feira, no Estádio Municipal de Braga.

