Quatro militares russos morrem em ataque no noroeste da Síria

O Ministério da Defesa da Rússia informou, este domingo, que quatro militares russos morreram num ataque na província de Deir al-Zur, no noroeste da Síria.

“Dois militares que estavam a comandar os tiros nas baterias sírias morreram no local e cinco outros soldados ficaram feridos”, referiu o Ministério em comunicado. Dos cinco soldados feridos, dois morreram no hospital devido aos ferimentos sofridos no ataque, acrescentou a nota.

O comunicado oficial assegurou que as posições governamentais, onde se encontravam os soldados russos, foram alvo de um inesperado ataque noturno por parte de um grupo de terroristas. No ataque, os soldados sírios e russos abateram 43 atacantes e destruíram seis veículos militares equipados com armamento pesado.

Recentemente, o líder sírio Bashar al-Assad reuniu-se na cidade russa de Sochi com o Presidente russo, Vladimir Putin, com quem acordou acelerar as negociações de paz e a reforma da constituição do país árabe no âmbito da ONU. Ao mesmo tempo, ambos os líderes concordaram que este processo deve andar em paralelo com a luta contra o “terrorismo jihadista”.

