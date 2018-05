Queda de avioneta faz dois feridos em Ponte de Sor

Duas pessoas ficaram feridas na sequência da queda de uma avioneta em Ponte de Sor, no distrito de Portalegre, este domingo. Segundo a TVI24, os feridos ligeiros são os próprios ocupantes do monomotor de dois lugares, já transportados para o hospital.

De acordo com os Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor, contactados pelo Jornal de Notícias, o acidente aconteceu durante um espetáculo de acrobacias realizado no âmbito da Air Summit, uma cimeira de aeronáutica que começou na quinta-feira. A “queda suavizada” ocorreu na herdade do Porto de Santarém, junto à EN2, não muito longe do aérodromo de Ponte de Sor, onde decorre o evento. “À partida”, terá sido causada por uma falha mecânica, adiantou o comandante dos bombeiros, Simão Velez.

O alerta foi dado às 11h21 e foram mobilizados para o local 11 elementos de operações de socorro, apoiados por cinco viaturas, refere ainda a TVI 24. Além dos bombeiros, a GNR também esteve na zona do acidente.

Promovido pela Câmara Municipal de Ponte de Sor em parceria com a The Race, uma promotora de eventos, a Portugal Air Summit reune mais de 50 oradores e cerca de 100 expositores. Além de criar uma discussão em torno do futuro do setor — que, segundo os promotores, representa 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB) — a cimeira pretende debater a “importância” da aeronáutica para o turismo e para o desenvolvimento do tecido empresarial nacional.

Durante o evento, que arrancou na quinta-feira e que termina este domingo, a organização disse esperar receber cerca de 40 mil visitantes.

