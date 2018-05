A cotovelada de Sergio Ramos com que a Internet justifica os falhanços de Karius

O Real Madrid venceu a terceira Liga dos Campeões consecutiva no passado sábado e, para além dos recordes astronómicos de Cristiano Ronaldo e Zinédine Zidane, houve um nome que fez manchetes, chamadas de capa e notícias um pouco por todo o mundo: Loris Karius. O jovem guarda-redes do Liverpool foi a figura principal da final europeia pelos piores motivos, tendo praticamente oferecido dois golos à equipa espanhola.

Mas a Internet já encontrou uma explicação para os dois falhanços do alemão. Ou, pelo menos, uma teoria. Aos 49 minutos de jogo, depois de um cruzamento do lado esquerdo do ataque do Real Madrid, o central Sergio Ramos surge na área para tentar cabecear mas acaba por atingir Karius com uma cotovelada na cabeça. O guarda-redes do Liverpool cai no chão e ainda protesta com o árbitro da partida mas o jogo prossegue sem ser assinalada qualquer falta. Dois minutos depois, Karius falha inexplicavelmente o passe que dá o golo de Benzema.

Para as redes sociais, Karius terá ficado perturbado com a cotovelada de Sergio Ramos e foi essa desorientação que provocou o falhanço que originou o primeiro golo e também o que deu o terceiro, depois de um pontapé de fora da área de Bale, já aos 83 minutos. O vídeo desta ‘teoria’ já tem mais de dois milhões de visualizações e 15 mil retweets.

Mas a verdade é que o guarda-redes de 24 anos se levantou logo depois do lance com Sergio Ramos e não pediu assistência médica.

Apesar dos falhanços, Loris Karius tornou-se uma estrela nas redes sociais espanholas nos últimos dois dias, principalmente junto ao público feminino. O protagonismo na final da Liga dos Campeões motivou um especial interesse no guarda-redes que passou por Estugarda e Manchester City nas camadas jovens e ainda jogou no Mainz antes de chegar a Anfield Road em 2016.

Mas também junto dos adeptos do Liverpool, que o aplaudiram de pé depois apesar dos falhanços, numa manifestação de verdadeiro ‘fair play’.

