Carvajal inicia recuperação já integrado na seleção espanhola

O futebolista Dani Carvajal, que se lesionou no sábado na final da Liga dos Campeões, vai juntar-se esta segunda-feira à seleção de Espanha para iniciar a recuperação para o Mundial2018, anunciou a Federação espanhola.

O lateral tem uma lesão menos grave do que aquilo que se admitia, com uma pequena rotura isquiotibial, e deverá estar parado 15 dias, não devendo estar em risco a sua presença no Mundial2018, que tem início em 14 de junho.

Carvajal saiu lesionado aos 37 minutos na final da Liga dos Campeões, disputada no sábado em Kiev, e em que o Real Madrid venceu o Liverpool por 3-1, deixando o campo pelo próprio pé e em lágrimas.

Após a vitória na ‘Champions’, o futebolista não participou nas comemorações da chegada da comitiva do Real Madrid à cidade, tendo festejado apenas no Santiago Bernabéu, estádio do clube.

O lateral já tinha falhado o Europeu de 2016, em que Portugal se sagrou campeão frente à anfitriã França (1-0), depois de também ter sofrido uma lesão na final da ‘liga milionária’ desse ano.

A Espanha começa a trabalhar hoje à tarde, com um treino aberto ao público, e disputa no sábado o sue primeiro particular no estágio que antecede o campeonato do Mundo, frente à Suíça, em Villarreal.

A 9 de junho, já na Rússia, em Krasnodar, a seleção espanhola defrontará, também num particular, a Tunísia.

A seleção espanhola integra o grupo B do Mundial2018, com Portugal, que defronta em 15 de junho, em Sochi, Irão e Marrocos.

