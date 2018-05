“Fica, Ronaldo!”. Todos pedem ao português para que fique no Real Madrid

“Fica, Cristiano! Fica, Cristiano!” O pedido entoado em coro por um estádio cheio e ainda em euforia com a conquista de mais uma Liga dos Campeões foi apenas mais um esforço dos adeptos do Real Madrid para que o jogador não deixe o clube.

A reação imediata dos adeptos da formação madrilena à suspeita de que o avançado português possa rumar a outro campeonato deixou-o emocionado. E foi com lágrimas nos olhos e palavras de gratidão que se dirigiu aos adeptos merengues.

O momento em que Cristiano Ronaldo pegou no microfone e se dirigiu aos milhares presentes no estádio Santiago Bernabéu — após a vitória frente ao Liverpool, no último sábado, em Kiev — tem sido destacado pela imprensa internacional. “Que posso dizer desta dedicação que nos deu tanto carinho em todos os jogos? É um orgulho jogar no maior clube do mundo. Isto é muito importante para mim”, declarou o jogador que mais golos marcou com a camisola do Real Madrid em toda a sua história.

Sinto-me muito feliz pela vossa reação e pelo vosso carinho. Ajuda-me a ser cada dia melhor. O que eu gosto mais é de ganhar. Hala Madrid!”, rematou, ainda emocionado.

A última nota de esperança dada por CR7 foi ainda na praça Cibeles, no centro de Madrid, durante os festejos, em que se despediu dos adeptos com um “obrigado” e “até ao próximo ano”.

Ainda não é certo se Cristiano Ronaldo fica ou deixa o Real Madrid, mas as suas declarações no final do jogo de Kiev lançaram novamente as suspeitas.

Entre as dúvidas lançadas pelo avançado português e os insistentes apelos dos adeptos do Real Madrid, várias notícias dão conta de conversações do empresário Jorge Mendes com o PSG. Em algumas dessas notícias, como avançou a Sky Sports e o Daily Mail,o clube madrileno estará disposto a deixar ir Cristiano Ronaldo se, em contrapartida, o clube francês dispensar o brasileiro Neymar. Um negócio que, a concretizar-se, poderá rondar os 220 a 250 milhões de euros, estimam as mesmas fontes.

