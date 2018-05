Homem preso em escombros depois de derrocada na Amadora

Um homem ficou esta segunda-feira encarcerado em escombros, na Amadora, no distrito de Lisboa, depois da derrocada de “uma estrutura de cimento e betão armado”, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

O comandante da Proteção Civil da Amadora, Luís Carvalho, indicou que o alerta foi dado pelas 9h58 e que o homem, “por volta dos 40 anos”, está “consciente, mas com algumas lesões”.

Luís Carvalho contou à Lusa que ainda decorrem as “operações de socorro” e estão no local 17 bombeiros, seis elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP), dois membros da Proteção Civil e um elemento do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), além de cinco viaturas dos bombeiros, duas da PSP e duas da Polícia Municipal.

No local estão também duas gruas para ajudar ao desencarceramento e as autoridades aguardam a chegada de uma terceira para retirar o homem “em segurança”.

João Marques, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), disse que o serviço recebeu uma chamada pelas 10h14 para a aparente “derrocada de uma estrutura sob um trabalhador”. Ao local foram chamados a viatura médica do Hospital Santa Maria e os Bombeiros Voluntários da Amadora.

